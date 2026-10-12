Semaine africaine de l'énergie : Le Sénégal cherche 348 milliards de F CFA pour financer son réseau gazier

À l'occasion de la Semaine africaine de l'énergie (AEW) 2026 qui se tient au Cap, en Afrique du Sud, la société Réseau Gazier du Sénégal (RGS) a lancé un appel aux investisseurs pour financer trois projets de gazoducs d'un montant total de 530 millions d'euros, (environ 348 milliards de F CFA).



Lors d'une session organisée par Premier Invest, le directeur général de RGS, Pape Momar Lo a présenté les tronçons vert, bleu et orange destinés à relier les gisements offshore aux centrales électriques et aux industriels locaux.



Il a confié à l’AEW que la construction de ce réseau doit débuter en 2027 pour une mise en service ciblée en 2029, s'inscrivant dans la stratégie « Gas-to-power » du pays. « Notre objectif principal est d'aligner nos actions sur les stratégies nationales et la vision 2050 du Sénégal », a déclaré le dirigeant, tout en précisant que la section nord du gazoduc de Gandon est déjà achevée à 25,8 %.



Dans le détail, le tronçon vert (220 millions d'euros, 110 km) permettra d'acheminer l'excédent de gaz du projet Greater Tortue Ahmeyim avec une capacité de 300 millions de pieds cubes standard par jour (MMscf/d). Le segment bleu (180 millions d'euros, 100 km) affichera une capacité de 713 MMscf/d pour alimenter six centrales électriques et six sites industriels. Enfin, le tronçon orange (130 millions d'euros, 45 km) fournira 300 MMscf/d à sept autres installations.



Les trois projets prévoient un budget cumulé de 25 millions d'euros dédié à l'indemnisation des populations impactées.