Sénégal-Gambie : les populations sensibilisées au traçage et à la démarcation de la frontière commune

En prélude au déploiement, prévu le 23 octobre prochain, de la commission mixte technique chargée du traçage et de la démarcation de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, une importante rencontre de sensibilisation des populations s’est tenue lundi dernier dans le village gambien de Jahanta. L’initiative vise à renforcer la cohabitation pacifique entre les communautés frontalières et à prévenir les éventuels conflits liés à la délimitation territoriale.



Cette rencontre a réuni les populations du département de Médina Yoro Foula, du côté sénégalais, et leurs « frères » de la région de Macarthy, en Gambie. Elle avait pour objectif d’expliquer aux communautés les enjeux et les objectifs de cette opération de grande envergure, appelée à contribuer à une meilleure sécurisation et à une gestion concertée de la frontière commune.



Au-delà de la matérialisation des limites territoriales, le traçage et la démarcation de la frontière constituent un levier important pour consolider les relations de bon voisinage entre les deux pays. L’opération devrait notamment permettre aux agriculteurs et aux autres populations vivant dans les zones frontalières de mener leurs activités en toute sécurité, sans craindre d’empiéter involontairement sur le territoire voisin.



Elle vise également à faciliter la gestion des flux migratoires et commerciaux entre le Sénégal et la Gambie, deux pays dont les populations entretiennent depuis longtemps des relations sociales, économiques et familiales étroites. La clarification des limites territoriales devrait ainsi contribuer à prévenir les incompréhensions et les incidents sécuritaires favorisés par la porosité historique de cette frontière.



Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’accord définitif sur le tracé de la frontière commune entre les deux pays, conclu le 30 juillet dernier, à la suite de l’incident de Bullock.



Un appel à la paix et à la fraternité



Prenant part à cette rencontre, le gouverneur de la région de Kolda et son homologue gambien de Macarthy, aux côtés des autorités militaires des deux pays et des chefs de villages, ont délivré des messages axés sur la paix, la fraternité et la préservation des relations historiques entre les communautés sénégambiennes.



Les différentes interventions ont insisté sur la nécessité de maintenir un climat de confiance et de coopération tout au long de la frontière. Les autorités ont ainsi appelé les populations à accompagner le processus de démarcation dans un esprit de compréhension mutuelle, de responsabilité et de solidarité.



Les communautés frontalières, qui partagent des liens familiaux, culturels et économiques anciens, ont été invitées à préserver cet héritage commun et à privilégier le dialogue en cas de différend.



Ces messages ont reçu un écho favorable auprès des populations sénégambiennes présentes à Jahanta, témoignant de leur volonté de voir cette opération se dérouler dans la sérénité.