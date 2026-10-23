Sénégal : Me Maktar Cissé prend «l’engagement de la transparence et de l’intégrité du dispositif électoral»

Au Sénégal, les élections municipales et départementales (territoriales), initialement attendues autour de janvier 2027 à la fin du mandat des élus actuels (qui s'achève le 23 janvier 2027), font l'objet d'une vive polémique et pourraient être organisées avant la fin de l’année prochaine. Au même moment, des élections législatives anticipées pourraient être organisées après le 02 décembre 2026, dans un contexte de «désaccord profond» entre la majorité parlementaire d’Ousmane Sonko et son ex-allié, le président Diomaye Faye.



Sur les ondes de la RTS (chaine nationale), le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Makhtar Cissé, a affirmé, jeudi 22 octobre, que les services relevant de son département sont «prêts» et son juste en attente de la convocation du corps électoral par le décret présidentiel. «Nous sommes silencieux parce que nous travaillons. On n’a pas besoin de parler », a-t-il déclaré.



L’avocat a aussi assuré que tout sera mis en œuvre pour assurer la transparence du scrutin. «D’ici la fin de l’année 2027, vraisemblablement, il y aura des élections locales. Sauf si l’Assemblée nationale a décidé autrement (…) Le seul engagement que je peux prendre, c’est l’engagement de la transparence et de l’intégrité du dispositif électoral », a-t-il déclaré.