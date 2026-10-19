Sénégal : Sonko, opposé à la restructuration de la dette, invite Aminou Lô à «un débat public contradictoire»

Faisant face à une crise financière, le gouvernement du Sénégal a conclu en septembre 2026 un accord technique de principe avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un montant de 2,2 milliards de dollars sur trois ans (2026-2029). Cet accord s'accompagne du dépôt d'une Loi de finances rectificative (LFR) visant à redresser des finances publiques plombées par une dette réévaluée à près de 130 % du PIB suite à des audits. Face aux craintes du marché, le gouvernement réfute fermement toute idée de «restructuration» classique de sa dette, préférant le terme de Plan de Traitement de la Dette du Sénégal (PTDS).



Au cours d’une conférence de presse, ce lundi, Ousmane Sonko, ancien Premier ministre et actuel leader de la majorité parlementaire a estimé que l’Etat a plutôt opté pour une «restructuration» et que le terme PTDS a été utilisé pour «cacher» encore la vérité au peuple. Dans la foulée, il a donc invité le Premier ministre Al Aminou Lô a un débat public pour éclairer la lanterne du peuple, «au nom de qui la politique est menée».



«On peut discuter avec le Premier ministre actuel ou organiser un débat public contradictoire. Nous sommes prêts à le faire, à en débattre ouvertement devant les Sénégalais», a dit Ousmane Sonko.



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