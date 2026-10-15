Sénégal: le Fonds de l’Opep accorde 37,4 milliards de FCfa pour l’agriculture et la sécurité alimentaire

Le Sénégal a obtenu un financement majeur de 37,4 milliards de francs CFA auprès du Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le développement international afin de propulser son Projet d'appui à la stratégie de souveraineté alimentaire (PASS). Cet accord, paraphé lors des assemblées annuelles des institutions financières internationales, vise à moderniser les infrastructures rurales à travers l'irrigation de 1 500 hectares de terres, la réhabilitation de 330 kilomètres de routes et l'accompagnement technique de milliers d'exploitations.



Déployé dans 10 régions clés du pays, notamment le bassin arachidier et la Haute-Casamance, le programme cible directement près de 900 000 bénéficiaires, en mettant un accent sur l'intégration économique des femmes et des jeunes.



Cette enveloppe s'insère dans une coalition financière globale plus vaste de 266 millions de dollars, soutenue conjointement par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Fonds italien pour le climat.



En s'attaquant de front aux freins structurels du secteur agricole, comme le stockage et le désenclavement, ce projet ambitieux entend réduire drastiquement la dépendance du pays aux importations alimentaires tout en renforçant la résilience des producteurs face aux chocs climatiques. Cette signature marque le 40e engagement souverain du Fonds de l'OPEP au Sénégal, consolidant un partenariat historique axé sur le développement durable.