Sénégal : le célèbre écrivain Cheikh Hamidou Kane est décédé ce 4 octobre à 98 ans

Le monde de littérature sénégalaise est en deuil. Le célèbre écrivain Cheikh Hamidou Kane est décédé ce 4 octobre 2026 à l'âge de 98 ans, selon des sources proches de sa famille.



Cheikh Hamidou Kane, né le 2 avril 1928 à Matam ( Sénégal), est un écrivain et haut fonctionnaire sénégalais de renom, célébré à travers l'Afrique et le monde francophone comme une figure littéraire monumentale. Il est surtout connu pour son roman philosophique classique et semi-autobiographique L'Aventure ambiguë, publié en 1961, qui explore le profond dilemme spirituel et culturel auquel font face les Africains pris entre les valeurs spirituelles traditionnelles et le progrès matériel occidental.



INFORMATIONS A SUIVRE...