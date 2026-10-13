Sénégal : le parlement ouvre sa session ordinaire unique 2026-2027 avec le sujet brûlant de la LFR sur la table

L'Assemblée nationale du Sénégal entame un nouveau cycle législatif ce mardi 13 octobre 2026 à partir de 10 heures. Il s’agit de l’ouverture de la session ordinaire unique pour l'année 2026-2027. Les députés se réunissent au sein de l'hémicycle pour fixer les grandes orientations des mois à venir, conformément au calendrier républicain.



Cette reprise des travaux ordinaires intervient après une période d'activité législative particulièrement intense. L'institution parlementaire a dû se réunir à plusieurs reprises plus tôt dans l'année, totalisant trois sessions extraordinaires distinctes pour traiter des dossiers urgents. Le retour à une session globale va permettre de stabiliser l'agenda des débats.



La Loi de finances rectificative au cœur des débats



Le climat politique de cette rentrée reste fortement influencé par des dossiers de contrôle de l'action publique et de finances publiques. Le sujet majeur désormais sur la table est l'examen du projet de Loi de finances rectificative (LFR 2026), dont la réception en septembre 2026 par les services du Parlement après plusieurs semaines de controverses administratives va cristalliser l'essentiel des premières discussions. En parallèle, les débats de cette nouvelle session seront rythmés par la poursuite de plusieurs enquêtes parlementaires déjà engagées.