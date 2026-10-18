Somalie: le calendrier pour les élections générales est déjà contesté

La Somalie connait enfin le calendrier de ses futures élections générales. Les législatives se tiendront en avril 2027 et la présidentielle en mai. La Commission électorale nationale indépendante l’a annoncé le jeudi 15 octobre. Ces scrutins devaient avoir lieu cette année. Mais ils ont été repoussés, à la faveur d’une réforme électorale qui doit instaurer le système de suffrage universel, volonté forte du président sortant, Hassan Cheikh Mohamoud. C’est la première fois depuis 1969, que les Somaliens voteront selon le principe : une personne, un vote. Mais cette réforme et le nouveau calendrier sont déjà vivement contestés.



Deux fronts contestent ce projet électoral. D’abord, l’opposition. « Ce processus électoral unilatéral représente une menace pour l’État somalien » s’indigne Mohamed Farmaajo, président de la Somalie de 2017 à 2022, et candidat à la prochaine présidentielle. « Cette initiative risque de créer des élections parallèles et une instabilité politique », ajoute un autre ancien président, Sharif Cheikh Ahmed.



L’autre front est mené par deux États fédérés, le Puntland et le Jubaland. Tous estiment que la réforme électorale du président Hassan Cheikh Mohamoud, n’a qu’un objectif : prolonger sa présence au pouvoir.



Système clanique



Jusqu’à maintenant, les élections somaliennes étaient indirectes et fondées sur un système clanique. Des anciens désignent les parlementaires, qui élisent à leur tour le président. Le suffrage universel réduirait drastiquement l’influence des clans dans le jeu politique et renforcerait le chef de l’exécutif.



Selon Selam Tadesse Demissie, chercheuse à l’Institut des études stratégiques, le suffrage universel est un « serpent de mer », de la vie politique somalienne. Elle recommande « une approche par étape », en commençant par les élections locales. «Sans quoi, prévient-elle, la Somalie restera enfermée dans un cycle où chaque scrutin devient un déclencheur de conflit.»