Sucre : l’Etat suspend encore les importations pour 8 à 9 mois à partir de novembre 2026

Au Sénégal, le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé la suspension des importations de sucre à compter de novembre 2026, pour une durée de huit à neuf mois, selon un communiqué signé du ministre Serigne Guèye Diop.



Une suspension liée à la production de la CSS et à la stabilité des prix



Selon le ministère, la durée de la suspension sera ajustée en fonction de l’évolution de la production nationale et des besoins du marché. Il rappelle que les importations avaient déjà été arrêtées de novembre 2025 à août 2026.



Dès la reprise des activités industrielles de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), le département procédera à l’arrêt des Déclarations d’importation de produits alimentaires (DIPA). Le ministère rappelle l’obligation de constituer un stock de sécurité équivalent à un mois de consommation nationale. Les stocks actuels de la CSS sont estimés à environ 30 000 tonnes, précise le communiqué, qui indique que la compagnie a elle-même bénéficié de DIPA pour compléter son offre.



Le ministère dit être "pleinement conscient" de l’écart de prix entre le sucre local et le sucre importé, moins cher, et assure suivre la situation pour protéger le pouvoir d’achat tout en soutenant la production nationale. Il salue l’esprit constructif des échanges avec la direction de la CSS et les partenaires sociaux et appelle les acteurs à la responsabilité pour garantir l’approvisionnement et la stabilité du climat social, tout en réaffirmant sa volonté de garantir un accès équitable au sucre sur l’ensemble du territoire.