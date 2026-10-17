Sud SARL : la section Synpics de Sud Communication réaffirme sa volonté de collaborer avec les nouveaux cogérants

Sud SARL ouvre une nouvelle étape de son organisation après le décès de Babacar Touré. L’Assemblée générale extraordinaire des associés a désigné Abdoulaye Boubou Thiam et Cheikh Ahmeth Touré pour assurer conjointement la gérance de la société, selon un communiqué de la section Synpics de Sud Communication, daté du 15 octobre 2026.



La décision a été prise lors d’une Assemblée générale extraordinaire tenue le 10 septembre dernier dans les locaux de Sud Quotidien, sous la présidence de Me Sonko, mandataire judiciaire délégué. La rencontre a également permis de constater officiellement le décès de Babacar Touré et de modifier l’article 12 des statuts de l’entreprise afin de prendre en compte la nouvelle configuration de la gérance.



La restructuration du groupe au cœur des priorités



Au-delà de ce changement à la tête de la société, les nouveaux cogérants devront relever plusieurs défis, notamment celui de la restructuration de Sud SARL et de la préservation de son héritage professionnel et éditorial.



La société édite le quotidien Sud Quotidien et détient la majorité du capital de Sen Radio, qui diffuse Sud FM.



Dans son communiqué, la section Synpics réaffirme sa volonté de collaborer avec les nouveaux responsables pour assurer l’avenir de l’entreprise. Elle dit être déterminée à travailler avec les « nouveaux cogérants pour relever ensemble le défi de la restructuration du groupe, conformément à la feuille de route définie par l'Assemblée générale des associés ».



Le syndicat a également salué les contributions de Vieux Savané et de Ndiaga Sylla, soulignant leur rôle dans le maintien de l’entreprise au cours des dernières années, malgré les difficultés économiques rencontrées.



Enfin, la section Synpics a exprimé sa reconnaissance à la famille de feu Babacar Touré ainsi qu’aux anciens de Sud Quotidien pour leur soutien et leur engagement sans faille en faveur de la « sauvegarde du groupe Sud Communication, véritable patrimoine national des médias au Sénégal ».