Tabaski 2024 correspondant à l'exploitation du pétrole: le Président Diomaye rend "hommage à tous ceux qui, avant nous ont travaillé pour aboutir à ce résultat"

La célébration de la fête de Tabaski 2024 correspond à l'exploitation du premier baril pétrole et du gaz au Sénégal. Ce que le Président Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué de souligner dans son allocution.



"Nous rendons Grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le First oil que nous avons reçu", a dit le chef de l'Etat. Qui ne manquera pas de "rendre hommage à tous ceux qui avant nous ont travaillé pour aboutir à ce résultat." de réaffirmer son engagement " à garantir la bonne administration de ces ressources au profit du peuple sénégalais."



En plus de ses perspectives sur le développement économique, le Président Diomaye a également renouveler sa demande de pardon à tous les Sénégalais, qu'ils résident au pays ou à l'étranger. "Je voudrais enfin renouveler ma demande de pardon auprès de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Et rappeler et accorder à nouveau mon pardon à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora," a-t-il déclaré, soulignant son engagement envers "l'unité nationale et la réconciliation."