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Tambacounda : la Zone militaire N°4 démantèle un site d’orpaillage clandestin sur la Falémé, 15 machines saisies



Tambacounda : la Zone militaire N°4 démantèle un site d’orpaillage clandestin sur la Falémé, 15 machines saisies
Les éléments de la Zone militaire N°4 ont démantelé, ce 10 octobre, un site d’orpaillage clandestin situé sur la Falémé, entre les localités de Keniekenieba et Kobokhoto, à environ 10 kilomètres au sud de Sounkounkou, dans la région de Tambacounda.

Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), cette opération a permis de saisir 15 machines « cracheurs », 4 motopompes, 6 motocyclettes et divers matériels.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de la zone et de la lutte contre les réseaux clandestins qui menacent l’économie locale et l’environnement », indique la DIRPA.
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Moussa Ndongo

Dimanche 11 Octobre 2026 - 01:10


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