Tambacounda : la Zone militaire N°4 démantèle un site d’orpaillage clandestin sur la Falémé, 15 machines saisies

Les éléments de la Zone militaire N°4 ont démantelé, ce 10 octobre, un site d’orpaillage clandestin situé sur la Falémé, entre les localités de Keniekenieba et Kobokhoto, à environ 10 kilomètres au sud de Sounkounkou, dans la région de Tambacounda.
Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), cette opération a permis de saisir 15 machines « cracheurs », 4 motopompes, 6 motocyclettes et divers matériels.
« Cette opération s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de la zone et de la lutte contre les réseaux clandestins qui menacent l’économie locale et l’environnement », indique la DIRPA.
Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), cette opération a permis de saisir 15 machines « cracheurs », 4 motopompes, 6 motocyclettes et divers matériels.
« Cette opération s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de la zone et de la lutte contre les réseaux clandestins qui menacent l’économie locale et l’environnement », indique la DIRPA.
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