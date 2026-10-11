Tambacounda : la Zone militaire N°4 démantèle un site d’orpaillage clandestin sur la Falémé, 15 machines saisies

Les éléments de la Zone militaire N°4 ont démantelé, ce 10 octobre, un site d’orpaillage clandestin situé sur la Falémé, entre les localités de Keniekenieba et Kobokhoto, à environ 10 kilomètres au sud de Sounkounkou, dans la région de Tambacounda.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), cette opération a permis de saisir 15 machines « cracheurs », 4 motopompes, 6 motocyclettes et divers matériels.



« Cette opération s’inscrit dans le cadre de la sécurisation de la zone et de la lutte contre les réseaux clandestins qui menacent l’économie locale et l’environnement », indique la DIRPA.