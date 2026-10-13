Tentative de détournement de 168 millions de FCFA : Une lycéenne interpellée au cœur d'un réseau de fraudeurs

Une lycéenne en classe de terminale a été interpellée après une tentative présumée de détournement de 168 millions de FCFA, selon les informations révélées par L’Observateur, ce mardi.



A l’origine de cette affaire, la société Gsie Technology a déposé une plainte contre X auprès de la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) pour association de malfaiteurs, intrusion frauduleuse dans un système informatique, escroquerie et vol de données personnelles. L'entreprise, spécialisée dans l'édition de plateformes de services financiers numériques mises à disposition de son partenaire l'Acep et de ses clients, permet notamment la consultation de comptes et l'émission de virements instantanés via le système Pi-Spi de l'Uemoa.



D'après les premiers éléments de l'enquête, une faille applicative aurait été exploitée les 12 et 13 septembre, avec dépôt de programmes malveillants et exfiltration d'identifiants de connexion. Le 22 septembre au soir, des connexions automatisées ont été initiées à l'aide de ces données dérobées, touchant 1 219 comptes clients. Le lendemain, entre 02h03 et 03h21, 39 portefeuilles électroniques fictifs ont été créés sur la plateforme sous de fausses identités, avant l'émission, entre 06h09 et 11h26, de 842 transferts depuis 35 comptes clients vers ces portefeuilles pour un montant total de 168 200 500 Fcfa, en tranches de 200 000 Fcfa. Ces opérations ont été bloquées avant tout retrait.



Le même jour dans l'après-midi, toujours selon le journal, les auteurs ont contourné le dispositif en ajoutant des bénéficiaires frauduleux aux comptes compromis et en exécutant 79 virements instantanés Spi depuis 23 comptes vers 8 portefeuilles d’une fintech, pour un préjudice de 11 043 000 Fcfa. Contrairement aux précédents, ces virements irrévocables ont abouti.



Dans le cadre de ses investigations, la Dsc a identifié l'ensemble des bénéficiaires. Parmi eux figure A.A. Diop, 22 ans, élève en classe de Terminale au lycée privé Mahmadis de la Zone B, qui aurait reçu 1 800 000 Fcfa. Entendue, elle aurait déclaré avoir été contactée par téléphone depuis la Côte d'Ivoire par un interlocuteur lui demandant de prélever ce montant moyennant une commission de 200 000 Fcfa, sans pouvoir en apporter la preuve. L'enquête se poursuit.