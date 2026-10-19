Thiès : Fatou Kiné Diakhaté offre 20 bons de mammographie pour renforcer le dépistage du cancer du sein

La Directrice de cabinet adjointe à la Présidence de la République et Présidente de l’Association AP2A a présidé, hier dimanche 18 octobre 2026 à Thiès, une cérémonie de remise de titres de formation à des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. En pleine célébration d’Octobre rose, Fatou Kiné Diakhaté a également offert 20 bons de mammographie pour renforcer la prévention et le dépistage du cancer du sein.



« Thiès est une ville de courage, de talent et d’ambition. Nous avons le devoir de faire de ces atouts des leviers d’autonomisation, d’insertion professionnelle et de développement économique », a déclaré Fatou Kiné Diakhaté, Directrice de cabinet adjointe à la Présidence de la République et Présidente de l’Association AP2A.



Lors de cette cérémonie, 600 femmes, regroupées au sein de 53 groupements d’intérêt économique (GIE), ont bénéficié de formations pratiques dans la fabrication de savons durs médicalisés à base de produits locaux, ainsi que dans la production de cosmétiques, notamment les crèmes, les démêlants et les shampoings.



« Notre ambition est claire : ne laisser personne au bord du chemin et faire de la formation un véritable tremplin vers l’autonomie financière », a-t-elle affirmé.



Au-delà de la formation, la présidente de l’AP2A a annoncé un accompagnement financier destiné à permettre aux bénéficiaires de passer à la production et à la commercialisation.



« Mais nous ne voulons pas nous arrêter à la formation. Nous voulons aller plus loin, vers des résultats concrets et durables. C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, chaque GIE bénéficiera d’une enveloppe financière destinée à servir de fonds d’amorçage. L’objectif est simple : permettre à ces femmes de démarrer ou de renforcer leur activité, de produire, de commercialiser leurs produits et, surtout, de générer des revenus pour elles-mêmes et leurs familles », a-t-elle expliqué.



Elle a insisté sur la complémentarité entre formation, financement et accompagnement : « Former, c’est transmettre un savoir-faire. Financer, c’est donner les moyens d’agir. Accompagner, c’est créer les conditions d’une réussite durable. Voilà le sens de notre engagement ».



À cette initiative s’ajoutent 20 bons de mammographie, pour renforcer la prévention et le dépistage du cancer du sein, 200 opportunités de formation avec le 3FPT et 30 bons de formation en auto-école.



« Ces actions répondent à une même conviction. Investir dans les femmes, la jeunesse et les personnes en situation de handicap, c’est investir dans l’avenir de toute notre communauté », a souligné Fatou Kiné Diakhaté.



Elle a tenu à préciser que cette cérémonie ne constitue pas une fin en soi : « Je tiens à le souligner avec force : cette cérémonie n’est pas un aboutissement, mais un point de départ. Nous reviendrons pour poursuivre cet accompagnement, consolider les acquis et faire en sorte que les bénéficiaires puissent transformer ces opportunités en activités viables, en emplois et en revenus ».



« Notre ambition, au sein de l’AP2A, est de faire de la solidarité une action concrète, de la formation une opportunité réelle et de l’autonomisation une réalité quotidienne », a-t-elle ajouté.



À l’endroit des bénéficiaires, la présidente de l’AP2A a lancé un message d’encouragement : « À toutes les femmes formées, à tous les jeunes bénéficiaires et à toutes les personnes en situation de handicap, je veux adresser un message : croyez en vos capacités, osez entreprendre et persévérez. Les opportunités que nous mettons à votre disposition doivent devenir des outils de réussite, d’indépendance et de dignité ».



« Ensemble, faisons de Thiès une terre d’opportunités, où chaque talent peut s’exprimer et où chaque citoyen peut contribuer pleinement au développement de notre pays », a conclu Fatou Kiné Diakhaté.