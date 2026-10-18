Tivaouane : une Association collecte 188 poches de sang pour l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh

A Tivaouane, à 92 km à l’est de Dakar, 188 poches de sang ont été collectées, ce samedi 17 Octobre 2026, lors d’une journée de don de sang, organisée chez Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, responsable politique local, à l’initiative du mouvement And Defar Tivaouane. L’activité, qui s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus, a mobilisé les populations et le personnel de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, selon des informations rapportées par Le Soleil.



Selon le Dr. Mamadou Fall, responsable du laboratoire de l’hôpital, cette mobilisation est salutaire puisqu’elle est intervenue dans un contexte de pénurie récurrente de Sang. Grace a une forte mobilisation de ses membres et sympathisants, le mouvement and Défar Tivaouane a offert 188 poches de sang à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, constituant un grand soulagement pour la structure de sante de niveau 2.



Selon Dr. Modou Fall, responsable du laboratoire et de la banque de sang, ce don de 188 poches a battu tous les records par rapport aux journées de don de sang, initiées par les populations en faveur de la banque de sang de l’hôpital.



«La prise en charge du cancer passe impérativement par la disponibilité du sang. Il n’y a pas de prise en charge sans transfusion», a rappelé le Dr. Mamadou Ndiaye, invitant les organisations à pérenniser de telles initiatives, toujours selon Le Soleil.