Tournée de la flamme olympique à Kolda : la jeunesse du Fouladou invitée à cultiver les valeurs de paix et d’excellence

La flamme olympique a illuminé la capitale du Fouladou dans une ambiance empreinte d’émotion, de fierté et d’enthousiasme. Au-delà de sa portée symbolique, son passage à Kolda a constitué un moment fort de mobilisation autour des idéaux de l’olympisme, notamment la paix, le respect de l’autre, la solidarité et le dépassement de soi.

Dans son allocution, le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye, a invité les jeunes à faire de ces valeurs des principes fondamentaux de leur vie quotidienne. Il a rappelé leur rôle central dans la construction de l’avenir de la région et du Sénégal.

« Vous êtes les premiers destinataires des valeurs que véhicule la flamme olympique. Vous êtes les premiers acteurs de l’avenir de notre région et de notre pays », a-t-il souligné.

S’adressant directement à la jeunesse du Fouladou, l’autorité administrative l’a exhortée à traduire ces idéaux en actes concrets dans tous les espaces de la vie sociale.

« Je vous invite donc à faire de ces valeurs des principes de vie, aussi bien dans les stades que dans les écoles, dans les universités, les lieux de formation et dans les espaces de participation citoyenne », a insisté Moustapha Ndiaye.

Prenant également la parole, le président du Conseil départemental de Kolda, le professeur Moussa Baldé, a mis l’accent sur l’héritage éducatif et humain que doit laisser cet événement aux jeunes générations.

Pour lui, la portée des Jeux ne se limite pas aux compétitions sportives. Elle se mesure surtout à leur capacité à transmettre aux enfants et aux jeunes des valeurs essentielles pour leur épanouissement et leur réussite.

« L’héritage des Jeux se mesurera par ce qu’ils vont transmettre à nos enfants : le goût de l’effort, la confiance en soi, le respect des autres et l’envie de construire ensemble », a-t-il déclaré.

À travers le passage de la flamme olympique, Kolda a ainsi célébré bien plus qu’un symbole sportif. L’événement a porté un message d’espoir et de responsabilité à l’endroit d’une jeunesse appelée à devenir un acteur majeur du développement local et national.

Dans le Fouladou, l’enjeu est désormais de faire vivre au quotidien les valeurs de l’olympisme, afin que la paix, la fraternité, le respect et l’excellence dépassent les stades pour s’enraciner durablement dans les comportements et les pratiques citoyennes.

La ville de Kolda a vibré au rythme de la flamme olympique ce dimanche 18 octobre. Célébré dans une grande ferveur populaire, cet événement historique a été l’occasion pour les autorités administratives et territoriales de lancer un appel à la jeunesse du Fouladou pour qu’elle s’approprie les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité et d’excellence véhiculées par l’olympisme.