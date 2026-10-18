Tournoi UFOA-A U20 : la Guinée qualifiée en demi-finales, le Mali éliminé

Après une entrée en lice réussie face au Mali, pays hôte, l’équipe nationale U20 de Guinée a confirmé sa belle dynamique en s’imposant face au Liberia (1-0), ce dimanche 18 octobre 2026, au stade Ouezzin Coulibaly de Bamako.
Cette deuxième victoire consécutive permet aux juniors guinéens de valider leur billet pour les demi-finales du tournoi UFOA-A (Union des fédérations ouest-africaines). La Guinée devra désormais confirmer face à la Gambie, le 21 octobre prochain, afin de poursuivre son parcours dans la compétition.
De son côté, le Mali a essuyé une deuxième défaite dans ce tournoi. Les Aiglons se sont inclinés face à la Gambie (1-0) et sont éliminés de la compétition, ainsi que de la course à la qualification pour la CAN U20. Le pays hôte devra néanmoins remporter son dernier match face au Liberia pour terminer le tournoi sur une note positive devant son public.
Le tournoi se déroule au Mali du 15 au 30 octobre 2026. Les deux finalistes décrocheront leur qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations U20 2027, prévue au Ghana. Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux demi-finales.
Cette deuxième victoire consécutive permet aux juniors guinéens de valider leur billet pour les demi-finales du tournoi UFOA-A (Union des fédérations ouest-africaines). La Guinée devra désormais confirmer face à la Gambie, le 21 octobre prochain, afin de poursuivre son parcours dans la compétition.
De son côté, le Mali a essuyé une deuxième défaite dans ce tournoi. Les Aiglons se sont inclinés face à la Gambie (1-0) et sont éliminés de la compétition, ainsi que de la course à la qualification pour la CAN U20. Le pays hôte devra néanmoins remporter son dernier match face au Liberia pour terminer le tournoi sur une note positive devant son public.
Le tournoi se déroule au Mali du 15 au 30 octobre 2026. Les deux finalistes décrocheront leur qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations U20 2027, prévue au Ghana. Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux demi-finales.
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