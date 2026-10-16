Tournoi UFOA-A U20 : le Sénégal réussit son entrée en lice face à la Mauritanie (2-1)

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans a réussi son entrée en lice dans le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) de la catégorie en s’imposant, ce vendredi 16 octobre 2026, face à la Mauritanie sur le score de 2-1, grâce à un doublé de Moussa Gueye.



Les “Lionceaux”, tenants du titre, affronteront la Sierra Leone lors de la deuxième journée du groupe B, à la suite du retrait de la Guinée-Bissau du tournoi.



À noter qu’Amadou Mboup a été touché à la tête durant la rencontre. Il a été évacué d’urgence par ambulance vers une structure sanitaire.



Dans le groupe A, en ouverture, la Guinée s’est imposée la veille, jeudi, sur la plus petite des marges (1-0) devant le Mali, pays hôte. La Gambie et le Liberia ont fait match nul (0-0).



Les « Aiglons » du Mali retrouveront la pelouse le dimanche 18 octobre face à la Gambie. La rencontre est programmée à 19 heures GMT au stade Mamadou-Konaté de Bamako. La Guinée croisera le Liberia le même jour.



Le tournoi se déroule au Mali du 15 au 30 octobre 2026. Les deux finalistes décrocheront leur qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations U20 2027, prévue au Ghana. Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux demi-finales.