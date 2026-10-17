Transition énergétique : le Sénégal vise 40 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici à 2030

Le Sénégal accélère ses ambitions en matière de transition énergétique. Le pays vise 40 % d’énergies renouvelables dans sa capacité électrique installée d’ici à 2030, tout en veillant à une transition équitable et soutenable sur les plans économique et social.



Cette ambition a été rappelée ce vendredi 16 octobre à Kolda, lors d’un comité régional de développement (CRD) consacré à la vulgarisation du partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). La rencontre a été animée par une mission du ministère de l’Énergie et du Pétrole venue échanger avec les acteurs territoriaux sur les enjeux et les perspectives de cette initiative.



L’activité a permis de dresser un état des lieux de la situation énergétique, notamment en matière d’énergies propres, mais également de recueillir les priorités et les préoccupations des acteurs de la région de Kolda.



Dans la région de Kolda, les enjeux de cette transition sont particulièrement importants. Selon le directeur de l’Agence régionale de développement (ARD), le taux de couverture énergétique y est estimé à 11,7 %, tandis que le taux de pauvreté atteint 62,5 %.



À ces difficultés s’ajoute la pression exercée sur les ressources naturelles. La biomasse, qui constitue une source essentielle d’énergie pour de nombreuses populations, est fortement menacée. Selon les données présentées par le directeur de l’ARD, elle a subi une réduction de 56 % en l’espace de 14 ans.



Ces indicateurs mettent en évidence les défis auxquels le Fouladou doit faire face pour garantir un accès plus large à une énergie fiable, abordable et respectueuse de l’environnement.



Dans ce contexte, les acteurs territoriaux fondent beaucoup d’espoir sur le partenariat pour une transition énergétique juste. Ils attendent de cette initiative des réponses concrètes aux besoins des populations, notamment à travers le développement de solutions énergétiques durables et la réduction des inégalités d’accès à l’électricité.



Face à l’ampleur des défis, la gouverneure de la région de Kolda a lancé un appel à la mobilisation de toutes les forces vives pour assurer le succès du projet dans le Fouladou.



L’autorité administrative estime que la région dispose d’un potentiel important en matière d’énergies propres, qui mérite d’être mieux valorisé au profit des populations et du développement économique local.



La réussite de cette transition suppose ainsi une implication effective des collectivités territoriales, des services techniques, des acteurs économiques et des communautés locales afin de faire émerger des solutions adaptées aux réalités du territoire.



Pour le Fouladou, la transition énergétique juste apparaît donc comme un levier potentiel de lutte contre la pauvreté et de préservation des ressources naturelles, à condition que les engagements annoncés se traduisent par des investissements et des actions adaptés aux besoins locaux.