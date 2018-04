Un penalty sifflé... pendant la mi-temps !

Séquence incroyable, lundi soir, en Bundesliga. Le duel de bas de tableau entre Mayence, barragiste avant le coup d'envoi, et Fribourg, premier non-relégable, a été le théâtre d'une scène surréaliste en toute fin de première période.



Alors que les 22 acteurs se dirigeaient naturellement vers les vestiaires, à 0-0, l'arbitre de la rencontre a été interpellé par le VAR, le Video Assistant Referee. Celui-ci a signalé une main d'un défenseur de Fribourg, sur la toute dernière action, qui avait échappé à la vigilance du corps arbitral. M. Winkmann, selon la procédure, est allé consulter les images pour accorder un penalty qui n'a rien d'illogique. Mais il a fallu rappeler les joueurs sur le terrain pour exécuter le penalty, transformé par l'Argentin De Blasis plus de six minutes après la fin du temps réglementaire (1-0, 45e+7) !



Les joueurs de Fribourg ont logiquement eu du mal à comprendre cette décision pour le moins inhabituelle, mais tout sauf scandaleuse. Les visiteurs n'ont pas pu s'en remettre, et s'inclineront finalement 2-0 (De Blasis inscrira un doublé). Mayence cède à Fribourg la place de barragiste à 4 journées de la fin du championnat. Lourde conséquence.



