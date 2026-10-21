Vélingara Ferlo : la Brigade territoriale de Ranérou interpelle trois individus pour fabrication illégale de produits alimentaires

La Brigade territoriale de Ranérou a interpellé, les 6 et 15 octobre 2026, trois individus de nationalité sénégalaise à Vélingara Ferlo, pour mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux en écritures authentiques, fabrication illégale de produits alimentaires, soustraction aux contrôles sur les produits alimentaires et tromperie sur les qualités substantielles d’un produit alimentaire.



D’après la Gendarmerie nationale, les investigations ont permis de découvrir des unités d’exploitation clandestines fonctionnant sans autorisation de commercialisation et dans des conditions d’insalubrité manifeste, notamment avec la présence de poussière sur des palettes d’eau déjà conditionnées.



Les mis en cause ont été arrêtés et déférés au parquet du Tribunal de grande instance de Matam.