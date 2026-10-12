Yoro Dia charge Juan Branco : « un fanfaron venu se recycler chez nous »

Les déclarations de l’avocat Juan Branco sur une supposée mauvaise nouvelle judiciaire pour l’ancien président Macky Sall devant la Cour de cassation française ont suscité la réaction du politologue Yoro Dia.



Ancien ministre conseiller sous le magistère de Macky Sall, ce dernier a vivement critiqué la sortie de l’avocat sur ses réseaux sociaux.



Dans un message publié sur son compte X, l’ancien porte-parole de la Présidence du Sénégal n’a pas ménagé le juriste franco-espagnol. Il qualifie notamment sa sortie de « branconnerie » et s’en prend à Juan Branco, présenté comme un « fanfaron venu se recycler chez nous parce que personne ne le prend au sérieux à Paris », avant d’évoquer la suite réservée à sa plainte devant la CPI.