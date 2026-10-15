Zone des Niayes : les championnats de Navétanes suspendus à Méouane

Le sous-préfet de l’arrondissement de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, a suspendu le tournoi de football Navétanes dans la zone des Niayes. Selon Le Soleil, qui cite un arrêté préfectoral, cette décision a été publiée le 14 octobre 2026. Elle fait suite à un rapport du commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro faisant état de « troubles graves à l’ordre public, de violences et voies de fait, de destruction de biens publics et privés ».



Dans son arrêté, l’autorité administrative indique que le commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro est «chargé de l’exécution de la mesure, qui sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera ».



Après Ngandiouf et Ngaye, les compétitions du mouvement navétane sont arrêtées dans la zone des Niayes pour violence et trouble à l’ordre public.