​​Prison de Mbour : les détenus suspendent leur grève de la faim

​En grève de la faim depuis hier, lundi 08 juillet 2019, les détenus de la Maison d’arrêté et de correction (Mac) de Mbour, ville située à 80 km à l'ouest de Dakar, ont suspendu leur mot d’ordre après avoir reçu le juge d’instruction et le procureur. Ils protestaient contre la longue détention préventive et le surpeuplement.



Suite à leur tête-à-tête après les grévistes, les deux autorités judiciaires ont réussi à les convaincre de surseoir leur diète. En contre partie, elles leurs ont rassurés qu’ils seront jugés d’ici quinze (15) jours ou un (1) mois tout au plus. Selon des sources que se sont confiées à Rfm, les ordonnances devraient être distribuées dès ce mardi.