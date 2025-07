Me Augustin Senghor aux autres candidats : « Pour diriger une fédération il faut des compétences »

Me Augustin Senghor, Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) était l’invité ce dimanche 27 juillet 2025 à l’émission « FACE AU JURY » sur Pressafriktvhd. Interpellé sur sa 5eme candidature à sa propre succession, le président de la FSF a déclaré : « les autres candidats au poste de président de la Fédération Sénégalaise de Football n’ont rien de plus que moi en termes d’expérience, de compétence et de performance ».



Selon Me Augustin Senghor, « pour diriger une fédération, il faut des compétences. En plus le sport ne rime pas avec de courts mandats pour un dirigeant ou une équipe dirigeante. Pour dire vrai si on a pu obtenir ces résultats, c’est grâce au temps qu’on a passé à la tête de la fédération. Il faut que les gens acceptent que chaque Organisation, Structure, n’importe quelle Formation à une organisation bien défini basée sur des chartes. Si les textes le permettent, en quoi, est-il mal, qu’un président à la tête de la fédération bien portant, qui a fait ses preuves veut continuer son travail. Les postulants ont quoi de meilleur que moi, qu’ont-ils apporté de plus que moi ».



« Durant mes 4 mandats, je ne me suis jamais imposé à ce poste. Il y a des voies légales, pour occuper le poste », a -t-il souligné. Il a par ailleurs révélé qu’« il y a même des fois où j’ai voulu partir et on m’a dit non il faut que tu restes. Des gens m’ont supplié de rester et je suis resté, alors aujourd’hui, une élection à laquelle j’ai décidé par moi-même de participer, des gens veulent opposer leur véto. Mais il faut savoir que dans ces élections, c’est les membres statutaires qui votes », a fait savoir M. Senghor.



Parlant de Abdoulaye Seydou Sow, président de football amateur qui avait lors de son passage à l’émission « FACE AU JURY », manifesté son désir de changer de cap dans la fédération, le président de la Fédération s’est voulu claire. « Selon les chartes qui régis le fonctionnement de la fédération, pour chaque poste, il y a une catégorie de profits qui peuvent y postuler. A ce sujet, Abdoulaye Sow, n’est pas mon adversaire, au poste de la présidence de la FSF. Lui son but c’est d’être président de la Ligue Professionnelle ». Abdoulaye Sow et moi sommes arrivée la même année à la FSF, en 2009. Son adversaire actuellement c’est Djibril Wade président sortant de la Ligue professionnelle, vue qu’ils veulent le même poste ».



En ce qui concerne les autres candidats à la tête de la FSF, Me Augustin Senghor a reconnu, que Madi Touré et Abdoulaye Fall peuvent se mesurer à lui dans ces élections. Il a souligné que « Madi Touré a l’avantage aussi de la constance. Depuis 2013, il a toujours postulé à toutes les élections. Il s’est toujours positionné pour gérer le Football ».



D’après lui, chaque candidat a sa chance dans ces élections. Chacun est libre d’aller étaler son programme sur le terrain après, c’est aux électeurs de décider. Cm