​«On aurait pu remplir l’équivalent de 300 ans de Coupes du monde» : le patron de la Fifa répond sur la polémique du prix des billets

Après les (nombreuses) critiques, place à la réponse du patron du football mondial. Présent à Dubaï pour le Sommet mon dial du sport, Gianni Infantino, président de la Fifa, a été question né sur la flambée des prix de la billetterie lors de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) aux États Unis, Canada et Mexique.



De puis le tirage au sort de dé but décembre à Washington, les sup porters des différentes nations se sont plaints du coût exorbitant des places. Une polémique est née. « Ces derniers jours, comme vous l’avez sans doute constaté, le débat sur la billetterie et les prix des billets a été intense », a déclaré Infantino, avant d’aller plus loin dans son argumentaire, sans totalement répondre à la question posée.



« Maintenant, dites-moi, selon vous, combien de demandes de billets avons-nous reçues au cours de ces deux semaines ? s’est-il faussement interrogé. Peut être 5 mil lions, peut-être 10 millions, peut-être 20 millions, qu’en pensez-vous ? Eh bien, je peux vous le dire, car en deux semaines, en quinze jours, nous avons reçu 150 millions de demandes de billets. Soit 10 millions de demandes de billets chaque jour ».



Une manière d’expliquer la hausse colossale des prix. De 191 à 604€ le match de poule, de 3601 à 7466 euros pour la finale. Le réseau Football supporters Europe (FSE) a estimé l’inflation à + 370% par rapport à l’édition est intéressant, c’est que, bien sûr, le pays hôte, l’un des premiers (parmi les nations en termes de demandes), est les États-Unis. L’Allemagne et le Royaume-Uni occupent respectivement la deuxième et la troisième place, ce qui démontre une fois de plus l’engouement suscité par la Coupe du monde ». Et le président de la FIFA de conclure : « On aurait pu remplir l’équivalent de 300 ans de Coupes du monde ».