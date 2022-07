​AfroBasket U18 : Parfait Adjivon dévoile ses 12 « Lionceaux »

Après trois semaines de préparation, les « Lionceaux » s’envoleront lundi, pour l’Afrobasket U18. Avant de rallier Madagascar, le sélectionneur national Parfait Adjuvon a dévoilé une liste de 12 joueurs composés de sept expatriés et cinq locaux.



18e au classement mondial et 2e au niveau africain dans le ranking de la FIBA, le Sénégal sera très attendu, après deux échecs en finale, à Bamako (Mali) en 2018 et au Caire (Egypte) en 2020.

Le tirage des poules et le format de la compétition seront déterminés sur place, après l’arrivée des délégations.



Liste des 12 « Lionceaux » convoqués :

Ousmane Ndiaye – arrière/ailier Dragons Rhondorf (Allemagne)



Mbaye Ndiaye – arrière/ailier Seed Academy (Sénégal)



Max Babacar Ndiaye – arrière Spring Creek Academy (USA)



Ibrahima Dieng – meneur/arrière Poitier (France)



Abdoulaye Diene – meneur GBA (Sénégal)



Colin Ndaw – meneur/ arrière IMG Academy (USA)



Papa Babacar Diop – meneur/arrière JA (Sénégal)



Ahmed Cissé – meneur/arrière HLM BC (Sénégal)



Mouhamed Faye – ailier/pivot Reggio Emilia (Italie)



Seydina Limamoulaye Faye – ailier/pivot Baskonia (Espagne)



Mamadou Seye – Pivot Pescara (Italie)