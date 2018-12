​Autoroute ILa Touba : la gestion confiée à une entreprise chinoise

La gestion de l’autoroute ILa Touba, officiellement ouverte à la population le jeudi 20 décembre, sera confiée à l’entreprise chinoise, CRBL, qui a réalisé l’ouvrage. L’annonce a été faite par le président de la République, Macky Sall qui a procédé à son inauguration en présence du porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre.



«Pour relever les défis de l’innovation, de la sécurité et du développement durable, nous avons opté pour une autoroute moderne sur toute la totalité du linéaire un monitoring de toutes les opérations et activités et surtout un dimensionnement des ouvrages facilitant l’élargissement en deux fois, trois voies.



Présen t à la cérémonie d’inauguration le Khalife général des mourides, Serigne Moun takha Mbacké, par la voie de Serigne Bass a formulé des prières pour le Président Sall. «Je souhaite que vous puissiez terminer tous vos chantiers», a- t-il déclaré.