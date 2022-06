​Boniface Ndong, sélectionneur des "Lions" : « l’objectif ultime est de se qualifier au Mondial »

Pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, l’objectif reste le même: gagner les trois matchs. Boniface Ndong signale d’ores et déjà que quelques soient les difficultés à Alexandrie, l’idée est d’y gagner les trois matchs.

« Nous sommes toujours premiers, mais nous allons rencontrer des équipes ayant le même nombre de points que nous ou plus. Certes, nous avons perdu un match (contre Congo), mais on ne peut plus se permettre. Une seule victoire suffit pour nous qualifier au second tour. Cependant, puisque les points seront comptabilisés jusqu’à la fin, l’objectif ultime est de se qualifier au Mondial ».



Pour ce faire, dit-il, « il faut terminer soit parmi les deux premiers, soit comme meilleur troisième ».



Le coach des « Lions » Boniface Ndong en a profité pour faire le point sur la situation de ses joueurs.

« C'était une séance de mise en jambes. Je ne savais pas exactement dans quelle situation était le groupe. J'avais prévu de des séances de 5 contre 0, mais ils ont voulu jouer un peu. On a joué 10 minutes. Je vois qu’ils n'ont pas oublié et à partir de demain (aujourd’hui) on va essayer d'affiner et jouer parce qu'on a que 5 jours de préparation », a-t-il fait savoir.



Sur l’état de forme des joueurs, le sélectionneur national admet qu’il est un peu difficile d’avoir une idée nette en ce sens après juste une séance. « C'est difficile de jouer après une séance. Je suis parti avec le frein en main pour juger le niveau physique des joueurs. Je suis satisfait de ce que j’ai vu. Je pense qu'on pourra avoir des séances normales demain (aujourd’hui) et après deux jours aller dans les situations spéciales », a confié l’entraîneur des « Lions » du basket.