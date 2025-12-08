​Budget Infrastructures 2026 : 98 % des crédits dédiés à l'investissement

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a présenté et défendu le projet de budget 2026 de son département devant l’Assemblée nationale ce jeudi, obtenant l'adoption à la majorité des parlementaires. Ce budget, qualifié de stratégique, s'inscrit pleinement dans la vision de l'Agenda National de Transformation Sénégal 2050, qui vise à ériger le pays en une « nation souveraine, juste et prospère ».



​Le ministre Fall a d’abord exprimé sa gratitude envers le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en lui pour la mise en œuvre de la politique de développement des infrastructures. Il a ensuite insisté sur l'alignement du budget 2026 avec les grandes orientations de la Stratégie Nationale de Développement (SND) 2025-2029.



​Le projet de budget est résolument tourné vers l'action, avec 98 % de ses crédits dédiés à l'investissement. Son objectif principal est d’opérationnaliser les projets de construction et de réhabilitation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, sociales et administratives, marquant une rupture avec les modèles de développement antérieurs pour privilégier la justice sociale et la compétitivité économique.

​

​Abordant la question de la dépendance aux financements extérieurs, le ministre Déthié Fall a été catégorique : « le financement extérieur n’entame guère la souveraineté budgétaire ». Il a défini cette souveraineté comme la capacité de l’État à décider de la mobilisation et de l'utilisation de ses ressources.



​Il a souligné la santé des finances publiques, faisant remarquer qu'en 2026, les ressources extérieures (évaluées à 1300,8 milliards de FCFA) excèdent le déficit budgétaire (chiffré à 1245,1 milliards de FCFA). Cette approche permet une stratégie de consolidation budgétaire remarquable, visant à réduire le déficit de 12% en 2024 à environ 5,3% en 2026, avec un objectif de 3% jugé « très accessible » en 2027.



​Plusieurs points ont fait l'objet de précisions majeures. Le projet du second port de Ziguinchor (sud) est désormais considéré comme une priorité absolue et sera financé par des ressources internes dès 2026, marquant un engagement fort pour l'autonomie. L'achèvement de l'Aéroport de Ziguinchor est également assuré, avec une prévision de décaissement de 6 milliards de FCFA dans la LFI 2026 pour boucler définitivement le projet.



​Pour l’arriérés des cheminots et salaires des collectivités, une enveloppe d'un milliard de FCFA est prévue dans le budget pour les anciens cheminots, en attendant la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2026 pour un règlement définitif. Concernant les retards de salaires dans les Collectivités territoriales, le Ministre a rassuré sur la disponibilité des ressources, expliquant le retard par les modifications administratives post-remaniement.



​Quand au Impôts et Taxes des Entreprises, face aux montants jugés dérisoires, le budget 2026 prévoit une programmation de 260 milliards de FCFA pour les impôts et taxes, contre 9 milliards de FCFA initialement, dont 160 milliards de FCFA seront alloués à l'apurement progressif des arriérés d'ici 2027.



​En réponse à une interpellation sur le soutien aux acteurs locaux, le ministre Fall a rappelé l'existence de clauses de réservation dans le Code des marchés publics. Pour les marchés de travaux au-delà de 100 millions de FCFA, une clause de réservation de 5% est appliquée au bénéfice des acteurs locaux. 3% sont réservés aux entités de l'économie sociale et solidaire et aux petites et moyennes entreprises nationales. 2% sont exclusivement réservés aux PME dirigées par des femmes.



​Le département des Infrastructures s'engage à veiller à l'application rigoureuse de ces directives, notamment dans les secteurs stratégiques comme les mines et les hydrocarbures.



​L’adoption de ce budget par les députés de l'Assemblée confirme le soutien à la feuille de route du ministère des Infrastructures, déterminée à poser les bases matérielles d’un Sénégal transformé.