​Education: l’UES dénonce des disparités salariales et crie à l’injustice

L’Union des enseignants du Sénégal (UES) fustige la situation des enseignants décisionnaires contractuels du Sénégal. Selon le Secrétaire général (SG) dudit Syndicat, Abdrahmane Kane, il est temps de résoudre la disparité salariale. Il demande à l’Etat du Sénégal d’avoir une posture responsable.



« On se rencontre que l’autre acteur de l’éducation victime d’injustice est l’enseignant contractuel. Et quand on parle d’enseignant contractuel, c’est les professeurs et les maîtres contractuels. Il est le seul agent de la fonction publique qui ne bénéficie pas de son plan de carrière », a déclaré Abdrahmane Kane SG de l’UES.



M. Kane de rappeler : « En effet, nous rappelons que le contractuel est régi par un statut qui lui permet de faire carrière avec possibilité d’avancement. Pourtant l’Etat fait fi de cela et décide d’une manière unilatérale de ne plus convoquer les commissions d’avancement prévu à cet effet. L’UES dénonce avec la dernière énergie la gestion du ministère de la Formation professionnelle. Voilà un secteur où se conformer au principe de la gestion démocratique du personnel n’est pas encore à l’ordre du jour ».



L’UES engage tous les enseignants à se joindre aux actions concertées, pour amener le gouvernement à régler ce dysfonctionnement définitivement indigne d’un Etat de droit.