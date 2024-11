​Education : l’Union des enseignants du Sénégal menace de paralyser le système éducatif

L’Union des enseignants du Sénégal menace d’aller en grève après l’expiration de son préavis de grève, le 15 décembre prochain. Ce syndicat, membre du G20, réclame, une solution définitive au problème du statut des décisionnaires et le prolongement optionnel de l’âge de la retraite.



« Nous avons soumis deux revendications majeures au gouvernement. La première concerne le règlement définitif de la question des décisionnaires, une situation qui a trop duré. Nous estimons que ces personnes ont largement contribué au système éducatif. Leur seul tort est d’avoir été intégrées après l’âge de 35 ans, ce qui n’est pas de leur faute. Le retard dans la publication des résultats, bien qu’elles aient obtenu leur diplôme, leur a imposé ce statut de décisionnaires. Nous considérons cela comme une injustice, d’autant plus qu’elles effectuent le même travail que nos collègues fonctionnaires. Nous réclamons donc un traitement égalitaire. Cette situation a un effet ricochet sur notre deuxième revendication : le prolongement optionnel de l’âge de la retraite », a déclaré Abdrahmane Kane, secrétaire général de l’UES.



Pour sa part, le vice-coordinateur du G20 ajoute :

« Ces personnes, qui ont dû faire preuve de patience dans le système, voient leurs résultats publiés tardivement. Une fois titularisées, elles n’ont pas le temps d’atteindre le plafond de leur corps de métier avant la retraite. Elles partent alors avec une pension dérisoire. Nous demandons à l’État de reconnaître leurs efforts et de prolonger, de manière optionnelle, l’âge de la retraite à 65 ans. Cela leur permettrait d’évoluer pleinement dans leur carrière et de bénéficier d’une pension décente. »



Poursuivant, Abdrahmane Kane lance un avertissement et annonce des actions futures : « Nous donnons un mois à l’État pour résoudre ces problèmes. Une fois le préavis de grève expiré, toutes les options seront envisagées pour faire entendre nos revendications. Nous sommes prêts à organiser des débrayages, des grèves de 24 heures, 48 heures, voire 72 heures. »