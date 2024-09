​Grève des médecins en spécialisation : le COMES annonce une grève de 48h

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) a officiellement annoncé une grève de 48 heures renouvelable à compter du mardi 24 septembre 2024.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le COMES souligne que : « malgré les démarches entreprises pour résoudre les problèmes liés au statut des Docteurs en Spécialisation, à leur prise en charge médicale, à une rémunération adéquate et au paiement régulier des bourses de spécialisation, aucune solution n’a été trouvée. »



Le Collectif des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation du Sénégal insiste sur l'importance d'une réponse rapide et efficace des autorités pour garantir le bien-être des professionnels de la santé et des populations. « Le COMES invite les autorités à trouver des solutions adéquates et pérennes au bénéfice des populations », peut-on lire dans le document.



Le collectif appelle ainsi « tous les Docteurs en Spécialisation à se mobiliser pour faire entendre leurs revendications».



Par ailleurs, le communiqué « rappelle que le service minimum, (les gardes programmées et les urgences) sera assuré», durant cette période de grève».