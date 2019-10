​Levée du corps du fils du médiateur de la République, ABC, reportée

La cérémonie de levée du corps d’Abdoulaye Néné Cissé, le fils du médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, qui devait avoir lieu ce jeudi à l’hôpital principal, est reportée. Pour cause, le vol AT 501 de la RAM qui devait conduire la dépouille mortelle a été annulé.



Selon le père du défunt Me Alioune Badara Cissé, le jour et l'heure de la levée du corps seront annoncés ultérieurement. Pour rappel, Abdoulaye Néné Cissé qui résidait aux Etats-unis, est décédé des suites d’une blessure au couteau à la poitrine.