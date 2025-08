Paiement des bourses : le MESRI annonce le démarrage le 8 août

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé ce mercredi, le lancement du paiement des allocations d’études pour les mois de juillet et août, au titre de l’année universitaire 2024-2025. « Le paiement des allocations d’études des mois de juillet et août débutera le vendredi 8 août 2025 », informe le ministère dans un communiqué.



Cette mesure concerne l’ensemble des étudiants régulièrement inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur. Le MESRI invite les bénéficiaires « à se rapprocher de leurs structures de paiement habituelles » ou à consulter « les plateformes officielles pour suivre l’évolution du processus ».