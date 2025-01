​Mali : L'intensification des opérations des FAMa dans la traque des terroristes porte ses fruits dans la région de Tombouctou

Dans le cadre de leurs opérations de recherche et de neutralisation des capacités des groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national, les forces armées maliennes demeurent engagées et déterminées.



Dans un communiqué rendu public ce lundi 6 janvier 2025, l’état-major général des armées a souligné le professionnalisme des militaires maliens au cours des dernières semaines, tout en précisant que, grâce à l’exploitation des renseignements fournis, un groupe armé évoluant à environ 30 km au nord-ouest de RAS-EL-MA, dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou, a été localisé et traité avec succès.



Ainsi, dans la nuit du 3 janvier 2025, une mission de reconnaissance offensive a permis de repérer et d'identifier un véhicule terroriste, rempli de logistique, dissimulé sous un arbre. La cible a été frappée avec précision.



Le 4 janvier 2025, un important dépôt logistique, appartenant à un combattant d’AQMI, a été découvert à 11 km au nord-ouest de Zarho, dans le cercle de Gourma Rharous, région de Tombouctou. La hiérarchie militaire a confirmé la destruction de ce dépôt, composé de plusieurs camions chargés de grandes quantités de matériel et de moyens logistiques. Elle a précisé que ce dépôt était protégé par des combattants et servait de moyen de ravitaillement pour les groupes armés terroristes dans cette zone.



L’état-major général des armées a affirmé que ces opérations s’inscrivent dans la volonté des FAMa de procurer aux populations un environnement propice à la reprise des activités socio-économiques normales. Les forces armées maintiennent leurs positions avancées, assurant un contrôle total, et la hiérarchie tient à rassurer les populations que les FAMa demeurent déterminées à garantir la sécurité totale du territoire.