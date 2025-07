Présidentielle au Cameroun: la candidature de l'opposant Maurice Kamto invalidée par l'Élécam

Après la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre par la commission électorale camerounaise (Élécam), le président sortant Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), figure au premier rang des heureux élus. En dépit de son grand âge - 92 ans -, le chef de l'État au pouvoir depuis 43 ans a l'opportunité de prolonger son long bail présidentiel.



Face à lui, celui-ci aura douze candidats aux profils divers avec notamment, parmi eux, deux anciens alliés du pouvoir passés dans l'opposition : les ex-ministres Bello Bouba Maïgari, qui portera les couleurs de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), et Issa Tchiroma Bakary, qui a lui été investi par le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC).



L’avocat Akéré Muna, qui s’était rétracté à la dernière minute en 2018 au profit de Maurice Kamto, est lui aussi bel et bien dans la course. Sous la bannière du parti Univers, ce dernier entend cette fois aller jusqu'au bout, même s'il se dit favorable à une candidature commune de l'opposition dont l'idée resurgit soudainement, à la faveur de la publication de la liste révélée par Élécam.



Héritier politique de l'opposant historique John Fru Ndi, Joshua Osih va quant à lui participer à sa deuxième présidentielle où il représentera le Front social démocrate (SDF).



Alors qu'une seule femme figure parmi les 13 candidatures validées - il s'agit de Tomaïno Ndam Njoya, la maire de la ville de Foumban qui est également la présidente de l’Union démocratique du Cameroun (UDC) -, il en émerge également de nouvelles figures comme Hilaire Zipang et Samuel Hiram Iyodi, respectivement candidats du Mouvement progressiste et du Fonds des démocrates camerounais (FDC), le second étant par ailleurs, à 37 ans, le plus jeune candidat à se lancer dans la présidentielle.