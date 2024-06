​Matam : les populations de la commune de Bokiladji manquent de structures sanitaires pour se soigner

Situé à 3 km de Boundjiwaly dans la commune de Bokiladji, le village de Gaoudobofé fait parti de cette localité où des femmes enceintes parcourent des kilomètres pour une simple consultation.



« Il te faut des centaines de km pour arriver au district sanitaire de Kanel, là ou le poste dépend. Pour la situation du poste, on se débrouille avec les moyens de bord. Mais le poste manque beaucoup de chose. Le poste vient d’être réfectionné à peine 7 à 8 mois. On manque beaucoup de moyens par rapport à la prise en charge surtout des femmes enceintes. Parce qu’on n’a pas d’échographie. On ne fait pas de bilan. On envoie les malades dans les autres structures en dispose », a fait savoir Mor Fall infirmier chef de poste.



Polarisant une dizaine de villages, la structure sanitaire de Gaoudobofé a souvent du mal à prendre en charge certains enfants dans le programme élargi de vaccination à cause d’un manque de moyens. « On n’a pas beaucoup de moyens. On se sacrifiait dans la brousse. Parce que le poste couvre 13 villages. Il y a des villages très éloignés qui sont à plus de 16 km. Pour la vaccination des enfants, il te faut chaque mois des sorties avec l’ambulance. Sinon ces enfants-là ne seront pas pris en charge.



Les nouvelles autorités sont aussi interpellées, livre Iradio.