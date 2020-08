​Reprise des cours le 1er septembre: les étudiants exigent des mesures dont des caméras à thermoflash devant chaque porte de l’université

Le Collectif des Amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a tenu un point de presse pour dénoncer un certain nombre de manquements au sein de l’université, et interpelle les autorités sur les questions en rapport avec la décision prises par les autorités de réouvrir les amphithéâtres, le 01 septembre prochain. Ces étudiants réclament entre autres mesures, l’organisation d’une journée de nettoiement, la désinfection périodique de l'Université, l’installation des kits de lavage de mains, l'installation devant chaque porte de l'Université des caméras à thermoflash.



Aussi, les étudiants alertent le ministre de l'Enseignement supérieur sur les bourses d'accompagnement. Dans le cas contraire, disent-ils, « s'il refuse de payer les bourses, il aura plus qu'une année blanche. Car il aura deux ennemis, le Covid19 et les étudiants ». Regardez !