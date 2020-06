​Reprise partielle des cours : "C'est l'école sénégalaise qui a gagné", réagit Mamadou Talla

La reprise partielle des cours pour les classes d'examen est effective depuis jeudi. Le ministre de l'Education nationale Mamadou Talla, qui a fait une tournée dans les établissements scolaires a soutenu que c'est l'école sénégalaise qui a gagné.



"Nous avons visité des établissements scolaires et des centres. Mais le constat est le même. Le protocole sanitaire a été respecté. C'est l'école sénégalaise qui a gagné aujourd'hui", a réagi Mamadou Talla.



Le personnel enseignant et les parents d'élèves ont fait aussi des déplacements pour accompagner leurs enfants. " Nous avons tenu à être là afin de voir tout ce qui a été fait pour que nos enfants soient protégés. Ce que nous avons vu nous. Le matériel est suffisant et le protocole sanitaire est respecté", a reconnu un des parents d'élèves.