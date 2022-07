​Saint-Louis : des impactés des démolitions de décembre 2019 se signalent

A Saint-Louis à quelques jours de la visite du Président Macky Sall pour l’inauguration de l’aéroport international, des impacté de démolition de décembre 2019 se signalent.

Près de trois ans après, certains d’entre eux sont toujours dans l’attente de leur titre de propriété.



« S’adresser au président de la République Macky Sall afin de dénoncer les démolitions qui ont eu lieu les 8, 9, 10 et 11 décembre 2019. Suite à ces démolitions, on nous avait fournis comme cause, que l’Etat devait faire des travaux d’utilité publique dans ce site dénommé TF28BS. Il s’en est suivi que dans ces travaux d’utilité publique qui devraient tourner autour d’un plateau social à savoir la construction d’un hôpital de 8 ha, d’une caserne des sapeurs-pompiers, d’une caserne du GMI et d’une école de formation dans les métiers du pétrole et du gaz. Qu'en dehors de l’école de formation dans les métiers du pétrole, toutes les autres constructions n’ont pas eu lieu », a dénoncé Ibrahima Fall leur porte-parole.



M. Fall au micro de Walf radio d'indiquer : « L’hôpital a été délocalisé au niveau de l’hôtel Méridien, la caserne du GMI a été aussi délocalisée au niveau du village de Léba. Nos populations qui avaient subi ces démolitions, la plupart d’entre elles n’ont pas encore reçu leur titre de propriété. En ce qui concerne les indemnisations, aucun sous n’a été donné. Si bien que le maire, lors de notre rencontre du 30 décembre 2019, avait promis de tout faire afin que nos ayants droit puissent entrer dans leur du. Depuis lors, nous courrons derrière ce rendez-vous que nous ne parvenons pas à recevoir ».