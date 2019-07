​Seydi Gassama sur la convocation du Colonel Kébé: « les lois qui ont tendance à restreindre les libertés d’anciens militaires doivent être abrogées »

Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a été interpelé vendredi sur le cas du Colonel Kébé, convoqué à la Section de recherches de la gendarmerie. Selon le défenseur des droits de l’Homme, les lois qui ont tendance à restreindre les libertés d’anciens militaires doivent être abrogées.



« Dès l’instant que quelqu’un n’est plus un militaire en activité, des l’instant qu’il a la voix dans la vie civil, on devrait plus lui empêcher de faire la politique. Nous avons vu un pays comme les Etats-Unis, des généraux sortir de la guerre mondiale, ou diriger l’armé Américain dans de grand conflits importants, et se retrouver quelque deux ou trois années après Président de la République », a indiqué M Gassama.



« Il y a certain loi qui date de 10 ans, 20 ans, 40 ans, aujourd’hui, ils doivent être réformés. Que se soit le colonel Kébé, ou le capitaine Gueye ou tous les autres, ils ont le droit d’entrer en politique et de faire la politique. Et toutes les lois qui ont tendance à restreindre leur liberté, leur droit civil et politique doivent être abrogées. Et surtout, on ne doit plus contraindre les gens à rester dans l’armée », dit-il.



Seydi Gassama se prononcé à l’occasion de l’atelier de formation de la Coalition Sénégalaise des défenseurs des Droits Humains porté sur le thème : « Protection des défenseurs des droits humains : sécurité en ligne, réseaux et données ». Cet atelier est financé par le bureau de la Fondation Heinrich Böll représenté par Gnagna Koné.



« Les défenseurs des droits de l’homme sont souvent attaqués et à l’aire de la communication digitale, on parle désormais d’e-activiste. Et c’est très important pour nous d’appuyer un atelier qui vise la sécurité de ses défenseurs des droits humain autant à Dakar et dans d’autres régions», a fait savoir Mme Koné le professionnel de la communication et des relations publiques.