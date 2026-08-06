​Tivaouane : l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy ouvre officiellement ses portes le 10 août

Le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane (est) entamera officiellement ses activités médicales le lundi 10 août 2026 à partir de 8 heures.



Dans un communiqué publié ce mercredi, le directeur de l'établissement, Dr Mahib Badiane, indique que cette date marque le démarrage effectif des prestations de soins au sein de cette nouvelle infrastructure sanitaire, appelée à renforcer l'offre de santé dans le département de Tivaouane et dans les localités environnantes.



En prélude à cette ouverture, l'hôpital a prévu une journée d'investissement humain le vendredi 07 aout, suivie d'une journée porte ouverte le samedi 08. Cette dernière permettra aux populations, aux autorités et aux partenaires de visiter les installations et de découvrir les services qui seront proposés, selon l'APS.