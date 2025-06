​Ziguinchor : des billets noirs d’une valeur de plus d’un milliard FCFA saisis par la Douane

Une nouvelle saisie de billets noirs d'une contrevaleur estimée à près de 1,123 milliard de francs CFA a été effectuée par les agents de la Brigade portuaire des Douanes de Ziguinchor, dans le sud du pays. Cette saisie constitue un grand coup dans la lutte contre la contrefaçon. Les faits se sont produits dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 juin 2025.



Cette opération, menée vers 23 heures dans le quartier Kadior, fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant un projet de lavage et d’acheminement de billets dans une maison de la ville. Grâce à une stratégie de surveillance et de filature parfaitement menée, les douaniers ont pu interrompre l’opération en cours et procéder à la saisie de 17 500 billets, dont 17 000 billets de 100 dollars et 500 billets de 500 euros. La contrevaleur totale est estimée à 1 122 789 259 francs CFA.



Par ailleurs, quatre individus ont été arrêtés lors de cette intervention. Une enquête a été ouverte.



L’Administration des Douanes sénégalaises a réaffirmé sa ferme volonté de combattre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage, à travers cette nouvelle opération.