Entrée en vigueur du cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge suite à des affrontements meurtriers

L'accord intervient après que la Thaïlande et le Cambodge ont convenu d'un cessez-le-feu « immédiat » et « inconditionnel » à la suite de pourparlers de paix tenus en Malaisie



Un accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge est entré en vigueur à minuit, heure locale, lundi (17h00GMT), à la suite de récents affrontements liés à un différend frontalier.



Ce développement est intervenu après que la Thaïlande et le Cambodge ont convenu d'un cessez-le-feu « immédiat » et « inconditionnel » à l'issue de pourparlers de paix tenus dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur.



Le premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a annoncé le cessez-le-feu après avoir accueilli une réunion entre le premier ministre cambodgien, Hun Manet, et Phumtham Wechayachai, premier ministre thaïlandais par intérim.



Ce cessez-le-feu est intervenu après un conflit armé le long de la frontière contestée, qui a entraîné des dizaines de morts, dont des soldats.



Les deux voisins d'Asie du Sud-Est ont un différend frontalier le long de la province cambodgienne de Preah Vihear et de la province thaïlandaise d'Ubon Ratchathani, dans le nord-est du pays, avec un regain de tensions depuis le 28 mai, date à laquelle un soldat cambodgien a été tué.