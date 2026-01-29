🚨DIRECT - Campagne agricole, bilan CAN 2025 : le gouvernement fait le point

Le gouvernement tient, ce jeudi, une conférence de presse consacrée à l’évolution de la campagne agricole et au bilan de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), dans le cadre de “Kàddu, le rendez-vous de l’actualité gouvernementale”.
La rencontre est prévue au Building administratif Président Mamadou Dia, et animée par la porte-parole du gouvernement, Mme Marie Rose Khady Fatou Faye. Elle se déroulera en présence des ministres Mabouba Diagne, en charge de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Serigne Gueye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports.
