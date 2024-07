2ème Edition « Setal Sunu Rew » : le Président Diomaye invite les Sénégalais à faire de ce rendez-vous mensuel « une contribution personnelle »

Demain, 6 juin, se tiendra la deuxième journée de l'initiative Sétal Sunu Réew.



La deuxième journée de nettoiement dit « Setal Sunu Rew » se tiendra le samedi 6 juin. A l'occasion, le président de la République Bassirou Diomaye Faye invite les Sénégalais à s'approprier cette journée pour le bien de la nation."Demain 6 juin aura lieu la deuxième journée de l'initiative Sétal Sunu Réew. Partout au Sénégal, nous participons à ce collectif dynamique pour un pays propre et un environnement sain. Le Premier Ministre et le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement seront à Saint-Louis aux côtés des populations et des autorités territoriales, pendant que les autres ministres seront déployés sur le terrain. J'invite tous mes concitoyens à faire de ce rendez-vous mensuel une contribution personnelle au service de leur communauté et de notre nation", a écrit sur son compte X (anciennement Twitter).