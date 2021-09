5e Forum de l'ARTP: le Directeur général décline sa vision

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), en rapport avec les médias, a mis en place un réseau de journalistes spécialisé du secteur des Télécommunications et des Postes. Ce réseau est composé d’un bureau élu démocratiquement par une trentaine de journalistes de la presse écrite, radio, télé et web.



C’est dans ce cadre que l’ARTP, en marge de la célébration des 20 ans de l’Autorité, organise, les mardi 07, Mercredi 08 et jeudi 09 Septembre 2021, à Saly, le 5e forum d’échange et de partage sur les secteurs régulés. L’objectif global de ce forum est de partager les informations importantes du secteur des télécommunications et des Postes en direction des journalistes constitués dans APPEL, du REJOTIC et du SYNPICS. A l’ouverture de cet atelier, le directeur général, Abdoul Ly a décliné à vision.

Salif SAKHANOKHO

