7 morts dans un accident sur l’Autoroute ILA Touba

Un drame de plus sur les routes sénégalaises. Un accident a fait 7 morts et un blessé grave sur l'autoroute ILA Touba dans la nuit de mardi à mercredi.



Un véhicule Peugeot 307 a heurté un camion entre Bambey et Diourbel vers 2 heures du matin. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital.