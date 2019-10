Accident du vol d’Ethiopian Dakar/Addis-Abeba : Aucun dysfonctionnement n’a été relevé dans la chaîné d’intervention à l’AIBD

La Semaine de Sécurité est un programma de l’ACI et c’est est une occasion pour toutes les parties de discuter et de traiter les problèmes de sécurité identifiés en faisant des campagnes de sensibilisation à travers des activités choisies et en fonction de la dimension des aéroports. Le thème choisi cette année est « Travaillons ensemble pour une meilleure sécurité », repris au Sénégal par « NIO FAR, SAFETY WEEK ». ACI est le Conseil international des aéroports regroupant 1960 aéroports dans 176 pays avec 646 membres. La région Afrique est composée de 64 membres réguliers (dont LAS) répartis dans 51 pays gérant 260 aéroports et 41 partenaires commerciaux.



Des agents et sociétés engagés pour le respect des normes de sécurité ont été décorés et c’était en présence des représentants des maires des communes environnantes et des étudiants de l’Université de Thiès.